Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
