Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir binada ikamet eden D.G. henüz bilinmeyen nedenle ikinci kattaki balkondan zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
D.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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