Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Mahmutlar Mahallesi'nde bir binada ikamet eden D.G. henüz bilinmeyen nedenle ikinci kattaki balkondan zemine düştü.

        Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        D.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"

        Benzer Haberler

        Serik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Serik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Antalya'da ev arkadaşını bıçakla öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
        Antalya'da ev arkadaşını bıçakla öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
        'Bu mevsimde olmaz' diyenlere aldırmadı, kışın serada kavun yetiştirdi
        'Bu mevsimde olmaz' diyenlere aldırmadı, kışın serada kavun yetiştirdi
        Kamyonetle çarptığı 2 kişiden 1'ini öldüren, diğerini yaralayan sanığa müeb...
        Kamyonetle çarptığı 2 kişiden 1'ini öldüren, diğerini yaralayan sanığa müeb...
        Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa müebbet hapis cezası
        Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa müebbet hapis cezası
        Kumluca ve Finike ilçelerinde şehit aileleri ile gaziler için iftar verildi
        Kumluca ve Finike ilçelerinde şehit aileleri ile gaziler için iftar verildi