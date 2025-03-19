Antalya'da sahte parfüm operasyonu

Zabıta Amiri Volkan Sönmez, merdiven altı üretim olarak tabir edilen parfümlerin sağlıksız koşullarda üretildiğine dikkati çekti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin denetimlerinde kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 2 bin 315 sahte parfüme el konuldu.

Antalya'da, insan cildine ve sağlığına zararlı 2 bin 315 sahte parfüm ele geçirildi.

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