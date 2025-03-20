Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Corendon Airlines yönetimi, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

        Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2025'te Türkiye'nin turizmle ilgili negatif bir durumla karşılaşmasını beklemediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:40 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Corendon Airlines yönetimi, basın mensuplarıyla iftarda buluştu
        ABONE OL

        Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2025'te Türkiye'nin turizmle ilgili negatif bir durumla karşılaşmasını beklemediklerini bildirdi.

        Karaer, Aksu ilçesinde şirkete ait bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yurt dışında katıldıkları birçok fuarda özellikle Avrupa ülkelerinin Türk turizmine olumlu yaklaşımlarını gördüklerini söyledi.

        Şirket olarak otelcilik, turizm, havacılık ve tur operatörlüğü alanında ilk yola çıktıları günden beri iyi bir marka olabilmek için çok gayret ettiklerini belirten Karaer, "Ne iş yaparsak yapalım her işi ayrı bir kar merkezi olarak düşündük. Pazar çeşitliliği çok önemli. Şu an Antalya'da iftar programını düzenlediğimiz bu otelimizde 50 ülkeden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bir pazara ve sektörde tek oyuncuya bağımlı kalmıyoruz." diye konuştu.

        - "Türkiye otelcilikte kendini ispatladı"

        Yaşanan krizleri aşma konusunda tecrübe kazandıklarını aktaran Karaer, şöyle konuştu:

        "2025'te özellikte Türkiye turizminin iyi olacağını tahmin ediyoruz. Yapılan ön rezervasyonlara bakarsak eğer satışların iyi gittiğini görüyoruz. Piyasada şöyle bir şey var, 'Türkiye pahalı, uçak pahalı, koltuk pahalı' peki ne ucuz da biz Türkiye'de otel pahalandı diye dert yanıyoruz. Pandemi sonrası tedarik zincirindeki kırılma, yaşanan sıkıntılar hala devam ediyor. Biz otelcilikte bunu daha hafif seviyede hissediyoruz ama havacılıkta işler çok daha ağır. Türkiye pahalı laflarına kulak asmıyorum, hayat hiçbir yerde ucuz değil. Türkiye'de otel pahalı, şu pahalı, bu pahalı laflarına kulak asmıyorum. Eskiden Türkiye'deki oteller çok ucuzdu ama şimdi Türkiye otelcilikte kendini ispatladı. Türkiye'deki her şey dahil konseptine turistler çok alıştı. 'Türkiye'ye gidersem her şeyin en iyisini, en kalitelisini alırım' düşüncesi var. Gelen misafir hangi saatte otele gelse, otelden çıkış yapsa hiçbir zaman aç kalmıyor."

        Turizmde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olduğunu, havacılık sektöründe de 20. yıllarını kutladıklarını dile getiren Karaer, "Bu tecrübelerimize dayanarak iyi bir turizm sezonu öngörüyoruz. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye'yi temsil ettiğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Avrupa'nın her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"

        Benzer Haberler

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda iftar p...
        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda iftar p...
        Antalya Valisi Hulusi Şahin Akseki'yi ziyaret etti
        Antalya Valisi Hulusi Şahin Akseki'yi ziyaret etti
        Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda buluştu
        Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda buluştu
        Alanya'da park halindeki otomobil yandı
        Alanya'da park halindeki otomobil yandı
        Antalya'da kar nedeniyle kayan otomobildeki yaşlı adamı uçuruma düşmekten v...
        Antalya'da kar nedeniyle kayan otomobildeki yaşlı adamı uçuruma düşmekten v...
        Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüy...
        Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüy...