Corendon Airlines yönetimi, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2025'te Türkiye'nin turizmle ilgili negatif bir durumla karşılaşmasını beklemediklerini bildirdi.

Karaer, Aksu ilçesinde şirkete ait bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yurt dışında katıldıkları birçok fuarda özellikle Avrupa ülkelerinin Türk turizmine olumlu yaklaşımlarını gördüklerini söyledi.

Şirket olarak otelcilik, turizm, havacılık ve tur operatörlüğü alanında ilk yola çıktıları günden beri iyi bir marka olabilmek için çok gayret ettiklerini belirten Karaer, "Ne iş yaparsak yapalım her işi ayrı bir kar merkezi olarak düşündük. Pazar çeşitliliği çok önemli. Şu an Antalya'da iftar programını düzenlediğimiz bu otelimizde 50 ülkeden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bir pazara ve sektörde tek oyuncuya bağımlı kalmıyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye otelcilikte kendini ispatladı"

Yaşanan krizleri aşma konusunda tecrübe kazandıklarını aktaran Karaer, şöyle konuştu:

"2025'te özellikte Türkiye turizminin iyi olacağını tahmin ediyoruz. Yapılan ön rezervasyonlara bakarsak eğer satışların iyi gittiğini görüyoruz. Piyasada şöyle bir şey var, 'Türkiye pahalı, uçak pahalı, koltuk pahalı' peki ne ucuz da biz Türkiye'de otel pahalandı diye dert yanıyoruz. Pandemi sonrası tedarik zincirindeki kırılma, yaşanan sıkıntılar hala devam ediyor. Biz otelcilikte bunu daha hafif seviyede hissediyoruz ama havacılıkta işler çok daha ağır. Türkiye pahalı laflarına kulak asmıyorum, hayat hiçbir yerde ucuz değil. Türkiye'de otel pahalı, şu pahalı, bu pahalı laflarına kulak asmıyorum. Eskiden Türkiye'deki oteller çok ucuzdu ama şimdi Türkiye otelcilikte kendini ispatladı. Türkiye'deki her şey dahil konseptine turistler çok alıştı. 'Türkiye'ye gidersem her şeyin en iyisini, en kalitelisini alırım' düşüncesi var. Gelen misafir hangi saatte otele gelse, otelden çıkış yapsa hiçbir zaman aç kalmıyor."

Turizmde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olduğunu, havacılık sektöründe de 20. yıllarını kutladıklarını dile getiren Karaer, "Bu tecrübelerimize dayanarak iyi bir turizm sezonu öngörüyoruz. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye'yi temsil ettiğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Avrupa'nın her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyoruz." dedi.