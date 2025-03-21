İhracatçılar pestisitle mücadelede özel istek analiz fiyatlarının serbest bırakılmasını talep etti

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığından yaş sebze ve meyve ihracatında pestisit (ilaç) kalıntısı bildirimlerini en aza indirmek için ihracatçıların başvurduğu özel istek analiz ücretlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaş meyve ve sebze ihracatında pestisit kalıntılarıyla etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve ihracatçıların bu konuda çok hassas davrandığını belirtti.

Ürünlerin geri dönmemesi için gerekli analizlerden geçirildiğini hatta ürünlerin resmi analizlerin dışında özel istek analizlerine de tabi tutulduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu uygulama ile ilaç kalıntı ihbarlarında önemli düşüş yaşandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının yaş meyve ve sebze ihracatında resmi analizlerin dışında özel istek analizlerin fiyatlandırılmasıyla ilgili bir yönetmelik hazırladığını ve bunun da 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Yönetmelikte özel istek analiz fiyatlarının bakanlık tarafından belirleneceği ve resmi analiz fiyatlarından da düşük olmayacağı maddesi yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Özel istek analizleri geçen yıl 700 lira ile 1300 lira arasında gerçekleşiyordu. Şu anda fiyat 3600 lira artı KDV gibi çok ciddi bir rakama çıktı. İhracatçılar yurt dışında herhangi bir problemle karşılaşmamak için herhangi bir zorunluluk olmaksızın ve zaruri bir belgeye ihtiyaç duymaksızın özel istek analizleri yaptırıyor. Fiyatlar böyle olursa kalıntı problemi artabilir. Çünkü ne kadar fazla analiz yapılırsa bunun da neticeleri olumlu olacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinden dönüşlerde çok ciddi oranda düzelmeler var. Son 3 yılda binde 2 seviyelerinden binde bir seviyelerine geriledik. Bunda özel istek analizlerinin çok önemli yeri var."

Bu konudaki hassasiyetlerini, özel istek analiz fiyatlarının serbest bırakılması yönündeki taleplerini bakanlık yetkililerine aktardıklarını bildiren Çavuşoğlu, ilgililerden olumlu bir dönüş beklediklerini kaydetti.

- "Geri gönderilen ürünler imha ediliyor"