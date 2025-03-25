Antalya'da "Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Sergisi" düzenlendi

Antalya'da iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergi, belediye fuaye alanında ziyaretçileri ağırlıyor.

Sergide, Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi kapsamındaki İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren 26 eser yer alıyor.

Fotoğraflar, Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki küresel iklim değişikliği etkilerini yansıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin geleceğin değil bugünün sorunu olduğunu belirtti.

Sergiyi, bu farkındalığa dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini vurgulayan Gürbüz, "İklim değişikliği insanlığın, doğanın ve dünyanın en büyük sorunlarının başında. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel ve anlamlı sergiyi gezmeleri için davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi 28 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.