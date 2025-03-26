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        Antalya'da 17 yaşındaki genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 17 yaşındaki genci öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:02
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        Antalya'da 17 yaşındaki genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 17 yaşındaki genci öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Sercan Baki Davran ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuksuz yargılanan ancak başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık E.E.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Ş.T, H.M. ve H.A. ise duruşmaya katılmadı.

        Söz verilen sanık Davran, karşı tarafın varsayımı dışında suçu işlediğine dair delil olmadığını savunarak, "Oturduğum yerden ateş etme imkanım yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi.

        Tutuksuz sanık E.E.K. ise maktul Arda Bağuç ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını iddia ederek, "Sercan öz ağabeyimizden daha yakındır. Bize sahip çıkan kişidir. Maktul de Sercan'a 'ağabey' diye hitap ederdi." ifadelerini kullandı.

        - "İntihar süsü verilmek istenmiş"

        Maktulün kardeşi Mertcan Bağuç, sanık Davran'ın olay günü kardeşini öldürülebilecek konumda olduğunu belirterek, "Sanık, kanepe altındaki içerisinde mermi bulunmayan silahı saklamış ancak mermi bulunan silahı da kardeşimin göğsünün altına vermiştir. Bu da intihar süsü verilmek için yapılmıştır. Bu nedenle kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

        Maktulün annesi Raziye Baz da sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

        Mahkeme heyeti, sanık Sercan Baki Davran'ı "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

        Heyet, sanıklardan E.E.K'ye 7 ay 15 gün, H.M'ye 1 ay 15 gün, Ş.T'ye 1 ay 15 gün ve H.A'ya da 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanıklar hakkındaki cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı, 5 yıl denetime tabi tutulmalarına karar verildi.

        - "17 yaşındaki çocuğumun hayatını bitirdi"

        Anne Raziye Baz, duruşma sonrası gazetecilere, adaletin yerini bulduğunu ifade ederek, "1 yıldır bu günü bekliyordum. Bu karar oğlumu geri getirmez ama en azından içim rahatladı. Allah gün yüzü göstermesin. 17 yaşındaki çocuğumun hayatını bitirdi. Benim de hayatımı bitirdi." dedi.

        Müşteki avukatı Utku Uzun da sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını hatırlatarak, "Bu karar, giden kardeşimizi geri getirmeyecek. Ama ailesinin içine bir nebze, bir damlada olsa su serpilmiş oldu. Adaletin tecelli ettiği kanaatindeyim. Çıkan karardan hukuki olarak memnunuz." diye konuştu.

        - Olay

        Döşemealtı ilçesindeki oto yıkama dükkanında 18 Mart 2024'te 17 yaşındaki Arda Bağuç'un intihar ettiği yönünde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Bağuç'un tabancayla ateş edilmesi sonucu öldüğünü belirlemişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Sercan Baki Davran (26) tutuklanmış, E.E.K, Ş.T, H.M. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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