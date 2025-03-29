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        Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:25 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:44
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        Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin elindeki eserleri satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 75 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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