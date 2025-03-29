Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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