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        AK Parti Antalya İl Teşkilatında bayramlaşma töreni düzenlendi

        AK Parti Antalya İl Teşkilatında, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende partililer ve vatandaşlar bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:48
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        AK Parti Antalya İl Teşkilatında bayramlaşma töreni düzenlendi
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        AK Parti Antalya İl Teşkilatında, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende partililer ve vatandaşlar bayramlaştı.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, parti binasında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan bayram sevincinin ve heyecanının Filistin'de, Gazze'de, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanamadığını söyledi.

        Dünyanın bazı noktalarında Müslümanların ramazanı zalimin zulmü altında geçirdiğini belirten Türel, dünyanın her yerinde barışın, huzurun hakim olmasını diledi.

        Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan olaylara değinen Türel, toplumun sinir uçlarıyla oynamayı alışkanlık haline getirenlerin ve kaos yaratmaya çalışanların bugün yine sahnede olduğunu söyledi.

        AK kadroların bugüne kadar yanlışın peşinden koşmadığını ifade eden Türel, "Yanlışın peşinden koşanlar, milletimizi, genç kardeşlerimizi sokağa davet ederek bu ülkenin bölünmesi, muhabbetini, beraberliğini kaybetmesi için adım atıyorlar. İnsanları bölmek, kamplara ayırmak için gayret ediyorlar. Yanlışın içine düşen tüm kardeşlerimizi doğru yola davet ediyorum." diye konuştu.

        Türel, AK kadroların daima ülkeyi geliştirmek, büyütmek için çalışan, doğruluk peşinde koşan bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşları olduğunu kaydetti.

        AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de bir yolsuzluk karşısında adaletin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve buna kimsenin karışamayacağını belirtti.

        AK Partili kadroların ülke genelinde önemli yatırımlar yaptıklarını, Antalya'da da Menderes Türel döneminde devasa hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade eden Çelik, "Eğer bir yerde yatırım yapılıyorsa yolsuzluk yoktur, yatırım yapılmıyorsa yolsuzluk vardır. Antalya'da da bir yatırım görüyor muyuz? 6,5 yıl oldu? Bir tane yatırım var mı?" dedi.

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da 23 yıldır Türkiye'de büyük hizmetlere imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydetti.

        İl Başkanı Ali Çetin de AK Parti'nin 23 yıldır halktan kopmadan hizmet ürettiğini ve hala insanların umudu olduğunu söyledi.

        Ramazan ayını yoğun geçirdiklerini, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar iftarlarda, sahurlarda, gündüz programlarında vatandaşla bir araya geldiklerini anlatan Çetin, AK Parti teşkilatlarının ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

        Bayramlaşma programına AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve İbrahim Ethem Taş da katıldı.

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