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        Antalya Havalimanı'na acil iniş yapan Polonya'ya ait uçaktaki yolcular kentten ayrıldı

        Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, İsrail'den havalandıktan sonra Antalya Havalimanı'na acil iniş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağındaki 180 kişinin, yardım için gönderilen üçüncü uçakla tahliye edildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 09:21 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:21
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        Antalya Havalimanı'na acil iniş yapan Polonya'ya ait uçaktaki yolcular kentten ayrıldı
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        Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, İsrail'den havalandıktan sonra Antalya Havalimanı'na acil iniş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağındaki 180 kişinin, yardım için gönderilen üçüncü uçakla tahliye edildiğini söyledi.

        Seyitoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığını söyledi.

        Polonya Enter Havayolları'na ait uçaktaki mürettebat ile 180 yolcunun bekleme salonuna alındığını, yiyecek, içecek tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Seyitoğlu, şunları kaydetti:

        "Uçakta, İsrailli bir öğrenci grubu bulunuyordu. Havalimanında tüm ihtiyaçları karşılandı. Sağlıkla ilgili bir problemleri bulunmuyor. Geldikleri uçak arızalı olunca ikinci uçak istenmişti. O uçak da arızalı çıkınca üçüncü uçak istendi. Diğer iki uçağın da onarımına teknisyenler tarafından devam ediliyor. İçerisinde İsrailli öğrenci grubunun bulunduğu mürettebat ile 180 yolcu, tahliye için gönderilen son uçakla Polonya'ya gitti."

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