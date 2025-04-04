Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Düğün, kongre ve toplantı turizmi profesyonelleri Antalya'da buluştu

        Antalya'da küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum-IMWF'2025) oturumlarla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün, kongre ve toplantı turizmi profesyonelleri Antalya'da buluştu
        ABONE OL

        Antalya'da küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum-IMWF'2025) oturumlarla devam etti.

        IMWF Organizasyon Komitesi tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'nın ev sahipliğinde Inventum Global'in güç birliğiyle düzenlenen forum, 40 ülkeden dünyanın önde gelen MICE ve düğün sektörü profesyonellerini buluşturdu.

        MICE ve lüks düğün organizasyonları sektörünün temsilcileri, küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla görüş alışverişinde bulundu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, forumda yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın turizm alanında doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle öne çıktığını söyledi.

        Dünyanın farklı kentlerini ziyaret etme imkanı bulduklarını belirten Ataoğlu, "Kıbrıs'ın güzelliklerini görmenizi isterim. Otellerimiz, büyük toplantı salonlarımız var, misafirlerimize hizmet etmekten mutluluk duyarız. IMWF forumu anlamlı ve başarılı bir organizasyon, destek vermekten mutluluk duyduk. Eşsiz güzellikler sunan Kıbrıs, 12 ay tatil yapma imkanı sağlıyor." diye konuştu.

        IMWF'ye destek sağladıklarını anlatan Ataoğlu, KKTC'de var olan yatırımların üzerine yatırımlar koyarak turizmde dünyayla yarıştıklarını ifade etti.

        Tarihi ve doğal güzelliklere, gastronomiye sahip olduklarını anlatan Ataoğlu, "Salgın öncesi yaptığımız Hint düğünlerini yeniden düzenleyeceğiz. Forumda, bir acenteyle bunun anlaşmasını sağladık. Bu yıl yeniden Hint düğünlerini yapacağımızın müjdesini veriyoruz." dedi.

        Ataoğlu, KKTC'nin yatak kapasitesinin 30 bin, 50 bin civarında da kiralık konut olduğunu belirterek, kiralık konutlara yönelik hazırladıkları yasayı Meclise sunduklarını vurguladı.

        Yılda 4,5 milyon civarında turist ağırladıkları bilgisini paylaşan Ataoğlu, teşvik ettikleri charter uçuşları başladıktan sonra daha fazlasına ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Inventum Global Satış ve Pazarlama Direktörü Enver Murad ise profesyonelleri bir araya getirerek sektörü daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

        Küresel değişen trendlere uyum sağlamak, MICE ve düğün turizmini güçlendirmek amacıyla IMWF'nin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yenilikçi çözümler gibi kritik konulara odaklandığını işaret eden Murad, forumda kurulan işbirlikleri aracılığıyla sektörün küresel çapta genişlemesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Oturumlarla devam eden forum, 6 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Antalya'da Likya Yolu'nda kaybolan kişi AKUT ekiplerince bulundu
        Antalya'da Likya Yolu'nda kaybolan kişi AKUT ekiplerince bulundu
        Alanyaspor'da hedef Bodrum FK maçında galibiyet
        Alanyaspor'da hedef Bodrum FK maçında galibiyet
        Antalya'da Çocuklar Futbol Dünya Kupası düzenlenecek
        Antalya'da Çocuklar Futbol Dünya Kupası düzenlenecek
        10 dünya rekoru sahibi atlet Paula Radcliffe, Runtalya'da
        10 dünya rekoru sahibi atlet Paula Radcliffe, Runtalya'da
        Antalya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
        Antalya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aspendos Ensemble" konseri verecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aspendos Ensemble" konseri verecek