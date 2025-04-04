Düğün, kongre ve toplantı turizmi profesyonelleri Antalya'da buluştu

Antalya'da küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum-IMWF'2025) oturumlarla devam etti.

IMWF Organizasyon Komitesi tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'nın ev sahipliğinde Inventum Global'in güç birliğiyle düzenlenen forum, 40 ülkeden dünyanın önde gelen MICE ve düğün sektörü profesyonellerini buluşturdu.

MICE ve lüks düğün organizasyonları sektörünün temsilcileri, küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla görüş alışverişinde bulundu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, forumda yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın turizm alanında doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle öne çıktığını söyledi.

Dünyanın farklı kentlerini ziyaret etme imkanı bulduklarını belirten Ataoğlu, "Kıbrıs'ın güzelliklerini görmenizi isterim. Otellerimiz, büyük toplantı salonlarımız var, misafirlerimize hizmet etmekten mutluluk duyarız. IMWF forumu anlamlı ve başarılı bir organizasyon, destek vermekten mutluluk duyduk. Eşsiz güzellikler sunan Kıbrıs, 12 ay tatil yapma imkanı sağlıyor." diye konuştu.

IMWF'ye destek sağladıklarını anlatan Ataoğlu, KKTC'de var olan yatırımların üzerine yatırımlar koyarak turizmde dünyayla yarıştıklarını ifade etti.

Tarihi ve doğal güzelliklere, gastronomiye sahip olduklarını anlatan Ataoğlu, "Salgın öncesi yaptığımız Hint düğünlerini yeniden düzenleyeceğiz. Forumda, bir acenteyle bunun anlaşmasını sağladık. Bu yıl yeniden Hint düğünlerini yapacağımızın müjdesini veriyoruz." dedi.

Ataoğlu, KKTC'nin yatak kapasitesinin 30 bin, 50 bin civarında da kiralık konut olduğunu belirterek, kiralık konutlara yönelik hazırladıkları yasayı Meclise sunduklarını vurguladı.

Yılda 4,5 milyon civarında turist ağırladıkları bilgisini paylaşan Ataoğlu, teşvik ettikleri charter uçuşları başladıktan sonra daha fazlasına ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

Inventum Global Satış ve Pazarlama Direktörü Enver Murad ise profesyonelleri bir araya getirerek sektörü daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

Küresel değişen trendlere uyum sağlamak, MICE ve düğün turizmini güçlendirmek amacıyla IMWF'nin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yenilikçi çözümler gibi kritik konulara odaklandığını işaret eden Murad, forumda kurulan işbirlikleri aracılığıyla sektörün küresel çapta genişlemesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.