Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, Antalya'da sürüyor

Tek kadınlar yarı final karşılaşmalarında ise Arjantinli Solana Sierra, Avustralyalı Astra Sharma'yı, İspanyol Romero Gormaz ise Hırvat rakibi Tara Würth'ü 2-0'lık skorlarla yenerek, adlarını finale yazdırdı.

Final mücadelesi, Alicia Barnett-Elixane Lechemia ile Anna Bondar-Simona Waltert arasında oynandı. 1 saat 42 dakika süren müsabakayı Macar raket Bondar ile İsviçreli Waltert ikilisi 2-1 kazanarak, çiftler şampiyonluğuna ulaştı.

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