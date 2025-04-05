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        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, Antalya'da sürüyor

        Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) faaliyet takvimindeki Megasaray Hotels Açık Turnuvası'nda, Anna Bondar-Simona Waltert ikilisi çiftler şampiyonluğunu elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:05
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        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, Antalya'da sürüyor
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        Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) faaliyet takvimindeki Megasaray Hotels Açık Turnuvası'nda, Anna Bondar-Simona Waltert ikilisi çiftler şampiyonluğunu elde etti.

        Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı "WTA 125" düzeyindeki organizasyonda, çiftlerde final heyecanı yaşandı.

        Final mücadelesi, Alicia Barnett-Elixane Lechemia ile Anna Bondar-Simona Waltert arasında oynandı. 1 saat 42 dakika süren müsabakayı Macar raket Bondar ile İsviçreli Waltert ikilisi 2-1 kazanarak, çiftler şampiyonluğuna ulaştı.

        Tek kadınlar yarı final karşılaşmalarında ise Arjantinli Solana Sierra, Avustralyalı Astra Sharma'yı, İspanyol Romero Gormaz ise Hırvat rakibi Tara Würth'ü 2-0'lık skorlarla yenerek, adlarını finale yazdırdı.

        Megasaray Hotels Açık Turnuvası, yarın final maçıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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