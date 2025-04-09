Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye tutuklama

Şüphelilere ait cep telefonları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası ve dövize el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları tehditle fuhuş yapmaya zorlayan kişiler olduğunu tespit etti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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