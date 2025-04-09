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        Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye tutuklama

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:01
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        Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye tutuklama
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları tehditle fuhuş yapmaya zorlayan kişiler olduğunu tespit etti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, yabancı uyruklu 9 mağdur kadın sınır dışı edilmek üzere gözetim altına alındı.

        Şüphelilere ait cep telefonları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası ve dövize el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından "fuhşa teşvik aracılık ve yer temin etmek" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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