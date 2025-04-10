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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü Antalya, Muğla ve Isparta'da kutlandı

        Antalya, Muğla ve Isparta'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:24
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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü Antalya, Muğla ve Isparta'da kutlandı
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        Antalya, Muğla ve Isparta'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından ziyaret edilen Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte mevlit okutuldu.

        Programa, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile emniyet mensupları, şube müdürleri ve gaziler katıldı.

        Daha sonra, İl Emniyet Müdürü Arslan ve beraberindeki heyet, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

        Şahin, yaptığı konuşmada, polisliğin, önemli sorumlulukların taşındığı bir meslek olduğunu belirtti.

        Kolluk güçlerinin devletin kudretinin tezahürü olduğunu vurgulayan Şahin, "Kolluk güçlerimizin, kanun ve nizamlardan ayrılmadan, aynı zamanda şefkat duygusunu da kaybetmeden hareket etmesi gerekmektedir. Son dönemde yaşanan toplumsal olaylarda gösterdiği büyük başarı, Türk Polis Teşkilatının ne kadar iyi yetiştiğini ve her bir mensubunun hukuku ve demokrasiyi ne kadar özümsediğini dost düşman herkese göstermiştir." dedi.

        Vali Şahin, konuşmasının ardından telsizle emniyet personeline seslenerek, milletin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm personelin 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.

        - Muğla

        Muğla'nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Şehir Yeni Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, gaziler ve emniyet mensupları katıldı.

        Kutlama programı kapsamında İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve beraberindeki heyet, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

        Daha sonra ekipler, polis araçlarıyla şehir turu attı.

        - Isparta

        Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve emniyet mensupları, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

        Karaağaç ve Akyol şehitliklerini ziyaret eden Bildirici, kabirlere karanfil bıraktı.

        Program kapsamında, Sultan Alparslan Camisi'nde mevlit okutuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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