Antalya'da bir haftada yakalanan 1648 şüpheliden 109'u tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda yakalanan 1648 şüpheliden 109'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma" ve "hırsızlık" suçları başta olmak üzere son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarında şüphelilerin yakalanması için uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 262 bin 397 kişi sorgulandı, 313 aranan kişi olmak üzere 1648 şüpheli yakalanarak, bunlardan 109'u tutuklandı.

Geçici konaklama yeri ve kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde de 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında yapılan denetimlerde ise 3 kişiye işlem yapıldı.

Kabahatler Kanunu kapsamında da 197 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yapılan çalışmalarda 40 silah, 367 fişek ve 11 kesici alete el konuldu.