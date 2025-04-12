ADF'de Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve orkestra dinletisi düzenlendi
Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın dinletisi düzenlendi.
Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın dinletisi düzenlendi.
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