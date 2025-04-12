Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ADF'de Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve orkestra dinletisi düzenlendi

        Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın dinletisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        ADF'de Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve orkestra dinletisi düzenlendi
        ABONE OL

        Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın dinletisi düzenlendi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Abbas Erakçi: Görüşme yapıcıydı
        Abbas Erakçi: Görüşme yapıcıydı
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Doğadan topladığı mantardan zehirlenen itfaiyeci hayatını kaybetti
        Doğadan topladığı mantardan zehirlenen itfaiyeci hayatını kaybetti
        Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binaları Açılış Töreni'nde...
        Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binaları Açılış Töreni'nde...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul ett...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul ett...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, ADF'de eğitim panelinde konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, ADF'de eğitim panelinde konuştu:
        Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, ADF'de konuştu:
        Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, ADF'de konuştu:
        Antalya Diplomasi Forumu 2025
        Antalya Diplomasi Forumu 2025