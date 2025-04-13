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        Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal politikalardaki tecrübelerini forumda paylaştı:

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve tecrübe paylaşımına katkı sunduğunu belirterek, forumda sosyal politikalar alanında yaptıkları çalışmaları farklı ülkelerle paylaştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:59
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        Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal politikalardaki tecrübelerini forumda paylaştı:
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve tecrübe paylaşımına katkı sunduğunu belirterek, forumda sosyal politikalar alanında yaptıkları çalışmaları farklı ülkelerle paylaştıklarını söyledi.

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