Akra Gran Fondo bisiklet yarışları yapıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde, Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi düzenlendi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi düzenlendi.
Amatör yol bisikleti yarışı Akra Gran Fondo, 98 ve 49 kilometrelik iki parkurda yapıldı.
"Pedallar döner, dostluk büyür" sloganıyla düzenlenen organizasyona 10 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. 98 kilometrelik "Akra" parkurunda erkeklerde Ukraynalı sporcu Anton Hrabovskyi, kadınlarda Gamze Ceyhan birinciliği elde etti.
49 kilometrelik "AG Tohum" parkurunda erkeklerde Cengiz Güner, kadınlarda Pınar Kurtoğlu ilk sırada yer aldı.
Organizasyon, yarışların startının verildiği Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törenle sona erdi.
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