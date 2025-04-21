Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Deri ve Kürk Modası Fuarı sektör temsilcilerini Antalya'da buluşturacak

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 14. Deri ve Kürk Modası (Leather & Fur Fashion) Fuarı, 18-21 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deri ve Kürk Modası Fuarı sektör temsilcilerini Antalya'da buluşturacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 14. Deri ve Kürk Modası (Leather & Fur Fashion) Fuarı, 18-21 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılacak fuar, deri ve kürk moda sektörünün önde gelen yerli üreticileri ile dünyanın dört bir yanından satın alıcıları bir araya getirecek.

        TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, yaptığı açıklamada, fuara bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 1300'den fazla katılımcı beklediklerini kaydetti.

        Fuarın sadece bir ticari etkinlik olmadığını, aynı zamanda Türk deri ve kürk modasının uluslararası vitrine çıktığı bir sahne olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Türk deri sektörü, yüksek kalite, güçlü tasarım dili ve hızlı teslimat kabiliyetiyle global pazarda rakiplerinden ayrışıyor. Antalya'da gerçekleştireceğimiz bu önemli etkinlik sayesinde, sektörümüze yeni pazarlar kazandırmayı ve ihracatımızı daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak

        Benzer Haberler

        Vakıf üniversitesinin fahiş zammına mahkemeden ret
        Vakıf üniversitesinin fahiş zammına mahkemeden ret
        Ablasını rahatsız edeni öldüren 17 yaşındaki sanığa müebbet talebi
        Ablasını rahatsız edeni öldüren 17 yaşındaki sanığa müebbet talebi
        Araç arkasında sürüklenen 2 köpek, aylar sürecek tedaviye alındı
        Araç arkasında sürüklenen 2 köpek, aylar sürecek tedaviye alındı
        Antalya'da Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı
        Antalya'da Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı
        Alanya'da drift atan sürücüye 62 bin 768 lira ceza
        Alanya'da drift atan sürücüye 62 bin 768 lira ceza
        Alanyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı