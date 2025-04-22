Antalya'da hacizli otomobil, konteyner kenarına bırakılmış halde bulundu

Öte yandan nostalji meraklılarının yakından tanıdığı otomobilin çöpe atılması şaşkınlığa neden oldu.

Plaka sorgulamasında aracın hacizli, arama ve yakalama kaydı olduğunu tespit eden ekipler, çekici çağırarak otomobili yediemin otopark görevlilerine teslim etti.

Kürüş Mahallesi Sanayi mevkinde 07 FPB 87 plakalı eski model otomobilin konteyner yanına terk edildiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede çalışma yaptı.

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