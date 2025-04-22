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        Antalya'da otel misafirleri ve çalışanları 10 bin fidanı toprakla buluşturdu

        Antalya'da 4 farklı tesiste faaliyet gösteren turizm grubu, misafirlerin ve çalışanların katılımıyla 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:53
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        Antalya'da otel misafirleri ve çalışanları 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
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        Antalya'da 4 farklı tesiste faaliyet gösteren turizm grubu, misafirlerin ve çalışanların katılımıyla 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

        Çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel farkındalığı artırmak amacıyla 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü dolayısıyla Antalya'daki bir turizm grubu, Kumköy'de 100 dönümlük hatıra ormanındaki ağaç sayısını artırdı. Otellerde konaklayan misafirler ve çalışanların eşliğinde alana 10 bin fidan dikildi.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Limak Holding Turizm Grubu İcra Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, Antalya'nın Türk turizminin kalbi ve dünyada sürdürülebilir turizmin gelişebileceği en değerli coğrafyalardan biri olduğunu belirtti.

        Bu coğrafyada sadece misafir ağırlamak için değil, doğayı, coğrafyayı korumak ve geliştirmek için de var olduklarını aktaran Kavaloğlu, "Sürdürülebilir kalkınma, çevresel sorumluluk ve turizm çeşitlendirmesi bizim için sadece bir strateji değil, aynı zamanda bir misyondur. Bu orman, bir fidan dikim projesi değil, doğaya saygının, toplumsal katkının ve ortak geleceğimizin simgesidir." ifadesini kullandı.

        Limak Hatıra Ormanı projesinin aynı zamanda turizm çeşitlendirmesi kapsamında çevresel duyarlılığı artıran, doğaya yönelik farkındalığı destekleyen ve yerli-yabancı tüm ziyaretçilere alternatif deneyim sunan örnek bir çalışma olduğunu anlatan Kavaloğlu, bu tür sosyal ve ekolojik projelerin, yalnızca turizm sektörüne değil bölge ekonomisine, eğitime ve çevre bilincinin yerleşmesine de önemli katkılar sağladığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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