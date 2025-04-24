Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Turizm sektörü personel yetiştirmek için üniversitelerle işbirliği yapıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da her yıl milyonlarca misafiri konuk eden turizm sektörü, istihdamı artırmak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizm sektörü personel yetiştirmek için üniversitelerle işbirliği yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da her yıl milyonlarca misafiri konuk eden turizm sektörü, istihdamı artırmak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapıyor.

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, turizmin hareketlenmeye başladığını ve yaz sezonu için rezervasyonların da iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

        Antalya'da geçen yılı turist sayısı açısından 17 milyonun üzerinde bir rakamla kapattıklarını anımsatan Saatçioğlu, bu yıl ise 18 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini, bu rakama rahatlıkla ulaşabileceklerini kaydetti.

        Turist sayısının her geçen yıl arttığını belirten Saatçioğlu, "Turizm sektöründe Türkiye'de yaklaşık 2 milyonun üzerinde, Antalya'da da 1 milyona yakın çalışan var ama bu sayı bize yetmiyor çünkü her sene turist sayısı artıyor. Geçen sene 62 milyon turist (Türkiye'ye gelen turist sayısı) ağırladık, bu sene bunun üstüne koymayı düşünüyoruz. O yüzden personel istihdamına her halükarda ihtiyacımız var." dedi.

        Saatçioğlu, özellikle nitelikli personel konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını vurguladı.

        Küresel salgın sonrası çok sayıda personelin farklı iş gruplarına dağıldığını ifade eden Saatçioğlu, "Personel eksiğimizi yavaş yavaş yurt dışından karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle Kırgızistan, Endonezya'dan çok ciddi bir şekilde akım var ama amacımız kendi personelimizi kendimiz yetiştirmek, kendi personelimizi kendi insanlarımızla istihdamını sağlamak çünkü yabancı personel hiçbir zaman bizim gibi misafirperverlik gösteremeyebiliyor." diye konuştu.

        - Sektör, üniversitelerde öğrencilerle buluşuyor

        Hakan Saatçioğlu, personel sorununu aşmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

        Antalya'nın dünyanın dört bir yanından turist ağırladığını aktaran Saatçioğlu, bu nedenle yabancı dilin önemli olduğunu ifade etti.

        Yabancı dil konusunda kendisini geliştiren personel için lisan primleri verdiklerini dile getiren Saatçioğlu, kendisini geliştiren personeli ödüllendirdiklerini kaydetti.

        POYD olarak turizm bölümünden mezun olan öğrencilerin sektöre adapte olmaları yönünde çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Saatçioğlu, "Üniversitelerle protokoller imzaladık. Özel sektör olarak derslerde yer almaya çalışıyoruz, tecrübelerimizi, çalışmalarımızı onlara anlatıyoruz. İştahlandırmaya, özendirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaların istihdama katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

        Antalya'daki devlet ve özel üniversitelerle işbirliği içinde olduklarını dile getiren Saatçioğlu, belli periyotlarla turizm fakülteleri ve turizm meslek yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

        Öğrencilere sektörü, yurt içinde ve yurt dışındaki uygulamaları anlattıklarını belirten Saatçioğlu, onlara rol model olduklarını ifade etti.

        Mezun olan öğrencilerin de sektöre atıldıklarında hemen iyi bir pozisyonda başlamalarının mümkün olmadığını, belli aşamalardan geçmeleri gerektiğini dile getiren Saatçioğlu, öğrenci buluşmalarında bunları da aktardıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Harvard Rektörü: Yasal haklarımızdan ödün vermeyeceğiz
        Harvard Rektörü: Yasal haklarımızdan ödün vermeyeceğiz
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"

        Benzer Haberler

        Antalya'da 80 yaş üstüne hizmet verecek beşinci merkez açıldı
        Antalya'da 80 yaş üstüne hizmet verecek beşinci merkez açıldı
        Antalya'da Mattia Ahmet Minguzzi anısına futbol turnuvası düzenlendi
        Antalya'da Mattia Ahmet Minguzzi anısına futbol turnuvası düzenlendi
        Prof. Dr. Atmaca: Kentsel dönüşüm sadece bina yenilemeden ibaret olmamalı
        Prof. Dr. Atmaca: Kentsel dönüşüm sadece bina yenilemeden ibaret olmamalı
        Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor
        Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor
        "Antalya emniyetinin Red Kit'i"nden uluslararası atıcılık yarışmasında 3 bi...
        "Antalya emniyetinin Red Kit'i"nden uluslararası atıcılık yarışmasında 3 bi...
        Türk okçuluğunun geleceği, altyapıdan gelen sporcularla güvende
        Türk okçuluğunun geleceği, altyapıdan gelen sporcularla güvende