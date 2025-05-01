Antalya kamp karavan turizminde de iddialı

AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, doğal güzellikleriyle özellikle son yıllarda kamp ve karavan turizminde de öne çıkıyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, karavan turizminin yeni destinasyonlardan olduğunu, özellikle Kovid-19 salgınından sonra bu alana hızlı bir yöneliş gerçekleştiğini söyledi.

Karavan turizminin Avrupa ve Amerika'da bilinen ve çok revaçta olan bir turizm şekli olduğuna dikkati çeken Şahin, "Türkiye'de de karavan turizmi hızla yaygınlaştı. Bize düşen özellikle bunun altyapılarını iyi yapmak. Belediyelerimiz bu hususta çalışıyorlar. Biz de Valilik olarak bazı yerlerde karavan parkları oluşturuyoruz çünkü karavan parklarını yapmazsanız bu doğa dostu turizm, doğaya zarar veren bir turizme dönüşebilir. O yüzden karavan parklarını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Şahin, daha fazla karavan parkı yaparak, altyapıyı güçlendirerek turizme katkı sunacaklarını, doğa dostu turizmi, karavan turizmini her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

- "Karavan imalatı ve satışında da büyük ihracat potansiyeli var"

Kamp ve karavan fuarlarının sektöre katkı sunduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti: "Organizasyonlarda karavan turizminin önemli potansiyel olduğunu görüyoruz. Çok güzel karavanlar, bütçelere uygun ürünler oluyor. Yatçılık da böyle başladı. Sürmene'de küçük küçük takalar ile başlayan sektördü. Bugün Türkiye yat sektöründe dünyada önemli bir yerde. Sadece Antalya Serbest Bölge'nin yıllık 1 milyar avroluk yat ihracatı var, büyük rakamlar bunlar. Karavan imalatı ve satışında da büyük ihracat potansiyeli var." Vali Şahin, Türkiye'nin karavan turizminde de önemli olduğunu vurgulayarak, "Karavan turizmi Antalya'da yeni trendlerden. Turizmde iddialı olan Antalya, karavan turizmi için de biçilmiş bir kaftan çünkü dağları, ovaları, vadileri, muhteşem doğası, denizi, her şeyiyle karavan turizmi için de mükemmel." dedi. Avrupa'dan çıkan turistin, karavanla Asya'nın sonuna kadar gidebildiğini ifade eden Şahin, Türkiye'nin de önemli destinasyon olduğunu dile getirdi.