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        Antalya kamp karavan turizminde de iddialı

        AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, doğal güzellikleriyle özellikle son yıllarda kamp ve karavan turizminde de öne çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:38
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        Antalya kamp karavan turizminde de iddialı
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        AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, doğal güzellikleriyle özellikle son yıllarda kamp ve karavan turizminde de öne çıkıyor.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, karavan turizminin yeni destinasyonlardan olduğunu, özellikle Kovid-19 salgınından sonra bu alana hızlı bir yöneliş gerçekleştiğini söyledi.

        Karavan turizminin Avrupa ve Amerika'da bilinen ve çok revaçta olan bir turizm şekli olduğuna dikkati çeken Şahin, "Türkiye'de de karavan turizmi hızla yaygınlaştı. Bize düşen özellikle bunun altyapılarını iyi yapmak. Belediyelerimiz bu hususta çalışıyorlar. Biz de Valilik olarak bazı yerlerde karavan parkları oluşturuyoruz çünkü karavan parklarını yapmazsanız bu doğa dostu turizm, doğaya zarar veren bir turizme dönüşebilir. O yüzden karavan parklarını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

        Şahin, daha fazla karavan parkı yaparak, altyapıyı güçlendirerek turizme katkı sunacaklarını, doğa dostu turizmi, karavan turizmini her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

        - "Karavan imalatı ve satışında da büyük ihracat potansiyeli var"

        Kamp ve karavan fuarlarının sektöre katkı sunduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

        "Organizasyonlarda karavan turizminin önemli potansiyel olduğunu görüyoruz. Çok güzel karavanlar, bütçelere uygun ürünler oluyor. Yatçılık da böyle başladı. Sürmene'de küçük küçük takalar ile başlayan sektördü. Bugün Türkiye yat sektöründe dünyada önemli bir yerde. Sadece Antalya Serbest Bölge'nin yıllık 1 milyar avroluk yat ihracatı var, büyük rakamlar bunlar. Karavan imalatı ve satışında da büyük ihracat potansiyeli var."

        Vali Şahin, Türkiye'nin karavan turizminde de önemli olduğunu vurgulayarak, "Karavan turizmi Antalya'da yeni trendlerden. Turizmde iddialı olan Antalya, karavan turizmi için de biçilmiş bir kaftan çünkü dağları, ovaları, vadileri, muhteşem doğası, denizi, her şeyiyle karavan turizmi için de mükemmel." dedi.

        Avrupa'dan çıkan turistin, karavanla Asya'nın sonuna kadar gidebildiğini ifade eden Şahin, Türkiye'nin de önemli destinasyon olduğunu dile getirdi.

        - "Ülkemize yoğun karavan talebi var"

        Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkan Yardımcısı Serdar Arif Bayramkaya da federasyon olarak 81 ile yayılmak istediklerini, karavancıların dostu olduklarını söyledi.

        Karavan sorunlarını çözmek istediklerini anlatan Bayramkaya, Uluslararası Kamp Karavan Federasyonu (FICC) kartı ile uluslararası federasyona da bağlı olduklarını kaydetti.

        Türkiye'deki karavancıların FICC kartı alarak uluslararası gezilerde tüm kamplardan yararlanabildiğini belirten Bayramkaya, "Onlarla işbirliği halindeyiz. Karavan dünyasını Avrupa standartlarına getirmek için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz." dedi.

        Bayramkaya, karavan etkinliklerinde eğitim, kültür ve sanatın önemine işaret ederek, turizm cenneti Türkiye'de yoğun karavan talebi bulunduğuna dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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