Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı

Aksu Karate Spor Kulübü Başkanı Hami Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Türkiye genelinde 50 ilimizde 58 kulüpten 1100 sporcu katılıyor. İki gün sürecek turnuvada 80 hakemimiz görev yapıyor. Aspendos Cup'u geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

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