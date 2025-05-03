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        Kumluca Atatürk stadyumu törenle açıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi iş birliğiyle ilçede yapımı tamamlanan Atatürk Stadyumu düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:38
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        Kumluca Atatürk stadyumu törenle açıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi iş birliğiyle ilçede yapımı tamamlanan Atatürk Stadyumu düzenlenen törenle açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek buradaki konuşmasında, sadece Antalya için değil, tüm kentin ve ilçelerinin imarı için çalıştıklarını söyledi.

        2023 yılında Kumluca'da kendisinden bir stadyum yapılmasının istendiğini belirten Böcek, "2023 yılında stadyumun yapımına başladık ve geçen yıl da yaklaşık 140 milyon maliyetle tamamladık. Bu stadyumda birçok resmi bayram, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Stadyumumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Kumluca Belediye Mesut Avcıoğlu ise böyle bir stadyumu Kumluca Belediyesi bütçesiyle yapmalarının zor olduğunu dile getirdi.

        İlçe için stadyumun gerekli olduğunu vurgulayan Avcıoğlu, emeği geçenlere eşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Avcıoğlu, Muhittin Böcek'e plaket takdim etti. Törende ayrıca 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde Yörük göçü ve Yörük çadırlarının kurulmasında emeği geçen mahalle muhtarlarına da plaket verildi.

        Tören sonunda sanatçı Şevval Sam stadyumda konser verdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde sanatçı sevilen şarkıları seslendirdi.

        Açılışa, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları da katıldı.

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