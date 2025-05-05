Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Dönemler Arası Yolculuk: Barok'tan Çağdaşa" konseri verecek
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Dönemler Arası Yolculuk: Barok'tan Çağdaşa" konseri ile sanatseverlerle buluşacak.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Dönemler Arası Yolculuk: Barok'tan Çağdaşa" konseri ile sanatseverlerle buluşacak.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 9 Mayıs'ta saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.
Orkestrayı, Lviv Ulusal Filarmoni Orkestrası'nın baş şefi Theodore Kuchar yönetecek.
Gecede solist olarak 18. Uluslararası Tokyo Nefesli Çalgılar Yarışması'nda birincilik kazanan fagot sanatçısı Ömür Kazıl sahne alacak.
Programda, Antonio Vivaldi'nin "Mi bemol majör Fagot Konçertosu", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasının uvertürü, Michael Daugherty'nin "Dead Elvis", Johannes Brahms'ın "Haydn Varyasyonları" ve Antonin Dvorak'ın "Senfonik Varyasyonlar" eserleri yer alacak.
Konser biletleri, AKM gişesi ile çevrim içi platformlardan temin edilebilecek.
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