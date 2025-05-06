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        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:29 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:29
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        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından 3 gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi.

        Kırmızı-beyazlı takım hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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