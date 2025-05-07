Diyalizde tanıştığı eşi gibi ikinci nakille hayata tutundu

Antalya'da böbrek hastası Dilber Özkul, diyalize girerken tanışıp uzun yıllar sonra evlendiği eşi gibi, ikinci organ naklinin ardından hayata tutundu.

Hatay'da genç yaşta diyalize girmeye başlayan Dilber Özkul (40) ve Ali Özkul (47) o dönemde tedavi gördükleri hastanede tanıştı. Dilber Özkul'a, 2007'de babasından alınan böbrek nakledildi.

Kuzeninin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Ali Özkul ise nakledilen organı 5 yıl sonra kaybetti ancak yeniden nakil şansı yakaladı. Aradan geçen yılların ardından yeniden yolları kesişen çift, 2022'de dünyaevine girdi.

Evlendikten bir yıl sonra böbreğini kaybeden Dilber Özkul'a, 1 Mayıs'ta Antalya'da kadavradan nakil yapıldı.

- "Artık gündelik işlerini yapabilecek duruma geldi"

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezinden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tip hastaların önceki nakilleri nedeniyle vücutlarında antikor oluştuğunu, ikinci nakil şansının normale göre düştüğünü söyledi.

Hastanın antikor seviyesinin çok yüksek olduğunu belirten Aliosmanoğlu, "PRA (Panel Reaktif Antikorlar) seviyesi yüzde 97'lerdeydi. Bu da 100 donör adayı olsa hastanın 97 tanesine karşı reaksiyon geliştirmesini ifade ediyor. Bu kadavra, hastamız için gerçekten mucize oldu. Donöre karşı hastada herhangi bir reaksiyon olmadığını tespit ettik. Böbrek naklini gerçekleştirdik. Şu an hastamız gayet iyi, böbreği çalışmaya başladı. Artık gündelik işlerini yapabilecek duruma geldi." dedi.

Her yıl ciddi sayıda beyin ölümü tanısı konulduğunu ancak bunların çok az kısmında organ bağışlandığını vurgulayan Aliosmanoğlu, "Bildiğimiz kadarıyla 30 bin civarında diyalize giren hasta, böbrek nakli bekleme listesinde bir umutla nakil bekliyor. Bu nedenle kadavra bağışı oranını ve beyin ölümü tanısında aile izni sayısını artırdığımızda, organ bekleyen hastalara daha büyük fayda sağlayacağız ve daha çok umut olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Hayatta her zaman çare var"