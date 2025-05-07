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        Diyalizde tanıştığı eşi gibi ikinci nakille hayata tutundu

        Antalya'da böbrek hastası Dilber Özkul, diyalize girerken tanışıp uzun yıllar sonra evlendiği eşi gibi, ikinci organ naklinin ardından hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:53
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        Diyalizde tanıştığı eşi gibi ikinci nakille hayata tutundu
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        Antalya'da böbrek hastası Dilber Özkul, diyalize girerken tanışıp uzun yıllar sonra evlendiği eşi gibi, ikinci organ naklinin ardından hayata tutundu.

        Hatay'da genç yaşta diyalize girmeye başlayan Dilber Özkul (40) ve Ali Özkul (47) o dönemde tedavi gördükleri hastanede tanıştı. Dilber Özkul'a, 2007'de babasından alınan böbrek nakledildi.

        Kuzeninin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Ali Özkul ise nakledilen organı 5 yıl sonra kaybetti ancak yeniden nakil şansı yakaladı. Aradan geçen yılların ardından yeniden yolları kesişen çift, 2022'de dünyaevine girdi.

        Evlendikten bir yıl sonra böbreğini kaybeden Dilber Özkul'a, 1 Mayıs'ta Antalya'da kadavradan nakil yapıldı.

        - "Artık gündelik işlerini yapabilecek duruma geldi"

        Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezinden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tip hastaların önceki nakilleri nedeniyle vücutlarında antikor oluştuğunu, ikinci nakil şansının normale göre düştüğünü söyledi.

        Hastanın antikor seviyesinin çok yüksek olduğunu belirten Aliosmanoğlu, "PRA (Panel Reaktif Antikorlar) seviyesi yüzde 97'lerdeydi. Bu da 100 donör adayı olsa hastanın 97 tanesine karşı reaksiyon geliştirmesini ifade ediyor. Bu kadavra, hastamız için gerçekten mucize oldu. Donöre karşı hastada herhangi bir reaksiyon olmadığını tespit ettik. Böbrek naklini gerçekleştirdik. Şu an hastamız gayet iyi, böbreği çalışmaya başladı. Artık gündelik işlerini yapabilecek duruma geldi." dedi.

        Her yıl ciddi sayıda beyin ölümü tanısı konulduğunu ancak bunların çok az kısmında organ bağışlandığını vurgulayan Aliosmanoğlu, "Bildiğimiz kadarıyla 30 bin civarında diyalize giren hasta, böbrek nakli bekleme listesinde bir umutla nakil bekliyor. Bu nedenle kadavra bağışı oranını ve beyin ölümü tanısında aile izni sayısını artırdığımızda, organ bekleyen hastalara daha büyük fayda sağlayacağız ve daha çok umut olacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Hayatta her zaman çare var"

        Dilber Özkul ise ikinci kez sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Operasyonun diğer hastalara umut olabileceğini belirten Özkul, "O kadar mutluyum ki insanlara umut olsun istiyorum. Tıpta ikinci nakil, üçüncü nakil olma imkanı oluyor. Kimse pes etmemeli. Hayatta her zaman çare var. Bu rahatlığa kavuştuğum için şükrediyorum. Doktorlarıma, herkese teşekkür ederim. İkinci kez nakil olmam gerektiğini öğrendiğimde hiç umutsuzluğa kapılmadım, her zaman inanıyordum. Çok şükür başardım, nakil oldum. Bu yüzden herkesin kadavra listesine yazılmasını istiyorum." dedi.

        Ali Özkul ise hayatlarında ikinci kez aynı mutluluğu paylaştıkları eşi sağlığına kavuştuğu için sevinçli olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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