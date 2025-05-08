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        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası

        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası, ilk gün atışlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:27
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        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası
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        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası, ilk gün atışlarıyla başladı.

        Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda 156 sporcu sahaya çıktı.

        DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan turnuvada, Luke Donald, Haotong Li, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler mücadele ediyor.

        Altı yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'de düzenlenen turnuvaya, profesyonel Türk sporcular Ediz Kemaloğlu, Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ulaş Karataş, Mehmet Ceylan ile amatör golfçüler İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli katılıyor.

        Turnuvayı, farklı ülkelerinden çok sayıda golfsever takip ediyor.

        Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuva, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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