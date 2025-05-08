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        "4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" Antalya'da başladı

        Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:22 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:22
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        "4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" Antalya'da başladı
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        Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" başladı.

        Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve bu yıl "Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilen kongre, ulusal ve uluslararası alanda uzman akademisyenler, araştırmacılar, kamu temsilcileri ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

        Kongrede, gıda kimyasına dair son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilirlik çerçevesinde yapılan bilimsel çalışmalar ve güncel yaklaşımlar ele alındı.

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, insanlığın geleceğinin gıdaya, gıdanın geleceğinin tarıma, tarımın geleceğinin de bilime ve Ar-Ge'ye bağlı olduğunu söyledi.

        Dünyada son verilere göre 9,9 milyar ton gıda üretildiğini belirten Çakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunların 5,5 milyar tonu hayvanlarca, 4,4 milyar tonu da insanlarca tüketiliyor. Bu 4,4 milyar ton gıdanın 3'te biri hiç insan midesine gitmeden direkt çöpe gidiyor. Bir tarafta 735 milyon insanın aç olduğunu ve 1 milyar insanın da obez olduğunu görüyoruz. Yani bir tarafta israf, bir tarafta obezlik var, bir tarafta açlık var. Şu anda küresel gıda arzında 8.2 milyon insanın gıda arzı yeterli mi; evet yeterli. Alt sınır olarak 2 bin 100 ile 2 bin 500 kalori, optimal 2 bin 500 ve 3 bin kalori düzeyinde baktığımızda bu rakam normalde israf ve obezite olmadığı takdirde hepimize yetebilirdi. Ama birileri bir şeyler yaptı, bir tarafta obezler bir tarafta açlar oluştu."

        Çakal, bunun çözüme ulaşması için israfın engellenmesi ve adil paylaşımın öğrenilmesi gerektiğini dile getirdi.

        - "Biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülkeyiz"

        Gıda sürdürülebilirliğinin dünyanın en önemli konularının başında geldiğini vurgulayan Çakal, şu ifadeleri kullandı:

        "İnsanlığı doyurmak için üretmemiz lazım. Özellikle biyoçeşitliliği korumamız gerekiyor. Her şeyin, gıdanın temelinde biyoçeşitlilik var. Çevreye yapılan baskılar hem iklimin değişmesine hem de biyoçeşitliliğin azalmasına sebebiyet veriyor. Bizler TAGEM olarak bitki ve hayvan genetik kaynaklarını koruyor, ıslahını sağlıyor, Ar-Ge inovasyon yapıyoruz ve politika geliştiriyoruz. Dünyadaki 8 gen merkezinin 3'ünün kesiştiği tek ülke Türkiye. Yani biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülkeyiz."

        Çakal, kurum olarak bu zenginliğin korunması için birçok alanda önemli faaliyetler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

        Kimyagerler Derneği Başkanı İkram Cengiz de gıda kimyasının sadece bilimsel bir disiplin olmanın ötesinde, insan sağlığı, çevre, kültür ve ekonomiyle doğrudan bağlantılı bir alan olduğunu söyledi.

        Kongrenin gıda kimyasının en güncel ve kritik konularını kapsadığını vurgulayan Cengiz, sektörün hem bilimsel hem de endüstriyel boyutlarının derinlemesine ele alınmasını geleceğe yönelik yenilikçi çözümler üretilmesini hedeflediklerini kaydetti.

        Kongre Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Arıcı ise kongrenin gıda üretiminde sürdürülebilirlik konusundaki en son gelişmeler hakkında paydaşları bir araya getirerek, en yeni araştırmaların ve teknolojik atımların incelenmesine fırsat sunacağını dile getirdi.

        Kongre, 11 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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