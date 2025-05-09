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        Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:04
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        Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığına ve bireysel kanunsuz silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar Mahallelerinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde 7 tabanca, 12 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 452 tabanca fişeği ve 128 av tüfeği fişeği ele geçirdi; 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İşlemlerin ardından salıverilen 10 şüpheli hakkında ise ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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