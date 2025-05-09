Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İşlemlerin ardından salıverilen 10 şüpheli hakkında ise ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar Mahallelerinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde 7 tabanca, 12 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 452 tabanca fişeği ve 128 av tüfeği fişeği ele geçirdi; 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığına ve bireysel kanunsuz silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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