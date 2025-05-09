Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığına ve bireysel kanunsuz silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar Mahallelerinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde 7 tabanca, 12 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 452 tabanca fişeği ve 128 av tüfeği fişeği ele geçirdi; 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İşlemlerin ardından salıverilen 10 şüpheli hakkında ise ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem başlatıldığı bildirildi.
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