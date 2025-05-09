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        4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali başladı

        Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 21:11 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:26
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        4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali başladı
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        Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Akdeniz Mutfağı" temasıyla ve "Antalya'dan dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen festivalin açılışı Karaalioğlu Parkı'nda yapıldı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmi, sanatı, sporu, kültürü, tarımıyla anlatmakla bitmeyecek bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin gastronomi ile de anılmaya başlandığını dile getiren Şahin, "Antalya artık gastronomi dünyasının buluşma noktası haline geldi. Bu artık sadece Antalya'nın tanıtımı değil, Antalya'nın o güzel mutfağını tüm paydaşlarıyla paylaşan bir organizasyon olmanın ötesine geçmiştir. İyi yemek iyi malzemeyle olur. İyi malzeme, güzel malzeme ise Antalya'nın bizzat kendisidir." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise festivalin her geçen yıl büyüyüp geliştiğini söyledi.

        Antalya'nın lokomotifi olan tarımı ve turizmi, gastronomi ile birleştirdiklerini belirten Böcek, "Antalya'mızın verimli topraklarında yetiştirilen eşsiz ürünlerini yerli yabancı 27 milyon ziyaretçimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya getiriyoruz. Çiftçimizin alın teri ile yetiştirdiği ürünleri dünya mutfağında başarılarını kanıtlamış ödüllü şeflerle gastronomi dünyasına sunuyoruz." diye konuştu.

        Festivalin ilk paneli şef Vedat Başaran moderatörlüğünde "Akdeniz şehirlerinde gastronomi turizminin gelişimi ve deneyim odaklı rotalar" konusunda yapıldı. Panele, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz katıldı.

        Panelin ardından Muhittin Böcek ve ünlü şef Arda Türkmen "Antalya Sohbeti" etkinliğinde katılımcılarla buluştu.

        Festivalin ilk gününde workshop etkinliğinde şef Gregory Marchand ve 7 Mehmet Restoran 3. kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ, Akdeniz mutfağından özel bir sunum yaptı.

        Ziyaretçiler, Karaalioğlu Parkı içerisine kurulan stantları ve yeme-içme ünitelerini ziyaret etti.

        Festival, 11 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. ​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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