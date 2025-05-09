4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde Ceylan Ertem konser verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, sanatçıya çiçek ve plaket verdi.

Ertem, burada yaptığı konuşmada, konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

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