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        4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde Ceylan Ertem konser verdi

        Antalya'da düzenlenen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk gününde, sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:19
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        4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde Ceylan Ertem konser verdi
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        Antalya'da düzenlenen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk gününde, sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen konsere, kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

        Sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi.

        Ertem, burada yaptığı konuşmada, konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, sanatçıya çiçek ve plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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