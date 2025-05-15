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        Kumluca'da "Aile Yılı" yürüyüşü düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 2025 Aile Yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:59
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        Kumluca'da "Aile Yılı" yürüyüşü düzenlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 2025 Aile Yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi tarafından organize edilen yürüyüş, Halil Çıvgın Caddesi'nden başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve aileler katıldı.

        Sülekoğlu, buradaki konuşmasında, "Aile Yılı" dolayısıyla Türkiye genelinde eş zamanı olarak bugün etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

        Yıl boyunca, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik farkındalığı arttıracak, ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenleneceğini belirten Sülekoğlu, ailenin sadece bir araya gelmiş bireylerden oluşan bir yapı değil, aynı zamanda toplumun en temel taşı, en güçlü dayanağı ve en kıymetli hazinesi olduğunu vurguladı.

        Sülekoğlu, toplumdaki bireylerin karakterlerini, değerlerini ve yaşam biçimlerini büyük ölçüde aile yanında kazandığını kaydetti.

        Sevgi, saygı, sorumluluk empati ve dayanışma gibi insani değerlerin ilk kez ailede filizlendiğine dikkati çeken Sülekoğlu, "İşte bu nedenle sağlıklı aile, sağlıklı nesil sözü sadece bir temenni değil, aynı zamanda geleceğimize dair bir yol haritasıdır. Bizlere düşen en önemli görev, her bireyin güvenle büyüyebileceği, sevgi ile gelişebileceği, kendini değerli hissedebileceği, bizi biz yapan milli ve manevi değerleri kazanabileceği aile ortamlarını çoğaltmaktır." diye konuştu.

        Sülekoğlu, Aile Yılı dolayısıyla Günay Sahil Tesisleri'nde ailelerin katılımıyla uçurtma şenliği düzenleyeceklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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