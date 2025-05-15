Kumluca'da "Aile Yılı" yürüyüşü düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 2025 Aile Yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi tarafından organize edilen yürüyüş, Halil Çıvgın Caddesi'nden başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve aileler katıldı.

Sülekoğlu, buradaki konuşmasında, "Aile Yılı" dolayısıyla Türkiye genelinde eş zamanı olarak bugün etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Yıl boyunca, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik farkındalığı arttıracak, ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenleneceğini belirten Sülekoğlu, ailenin sadece bir araya gelmiş bireylerden oluşan bir yapı değil, aynı zamanda toplumun en temel taşı, en güçlü dayanağı ve en kıymetli hazinesi olduğunu vurguladı.