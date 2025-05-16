Antalya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Trafiğe kapanan ve bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle araç trafiğine açıldı.

Azerbaycan uyruklu Maksim Aleksandroviç (37) idaresindeki, araç kiralama şirketine ait 07 AKK 208 plakalı otomobil, Cumalı Kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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