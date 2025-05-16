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        Antalya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:47
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        Antalya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Azerbaycan uyruklu Maksim Aleksandroviç (37) idaresindeki, araç kiralama şirketine ait 07 AKK 208 plakalı otomobil, Cumalı Kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Dumanları gören sürücü araçtan inerek uzaklaştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Trafiğe kapanan ve bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle araç trafiğine açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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