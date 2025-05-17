Akseki'de lise öğrencilerine yönelik "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi

Programda konuklar, meslek hayatlarına dair önemli anekdotlar, çalışma alanlarıyla ilgili bilgiler ve kariyer yolculuklarına ışık tutacak önerilerde bulundu.

Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, TÜLOMSAŞ eski Genel Müdürü Hayri Avcı ile Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) eski başkanlarından Mehmet Ali Cengiz öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.