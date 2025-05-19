Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından 19 Mayıs'a özel konser

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından 19 Mayıs'a özel konser
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel konser verecek.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 23 Mayıs'ta saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.

        Klasik müziğin üç etkileyici konçertosunu genç ve parlak solistlerin yorumuyla dinleyicilerle buluşturulacak konserde, orkestrayı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası şefi Nesrin Bayramoğulları yönetecek.

        Klasik müzik repertuvarının seçkin yapıtlarını genç kuşak solistlerin yorumlarıyla sunulacak program, Beethoven'ın dramatik anlatımıyla öne çıkan Coriolan Üvertürü ile başlayacak.

        Birçok uluslararası yarışmada ödüller kazanmış ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi olan genç flüt sanatçısı Aygül Yeniev, Fransız Romantik dönemi bestecisi Jules Demersseman'ın virtüöz tekniklerle bezeli 6. "Flüt Konçertosu"nu seslendirecek.

        Konserin ikinci solisti, birçok orkestrayla solist olarak sahne almış Çetin Özen, çağdaş marimba repertuvarının en önemli eserlerinden biri kabul edilen Emmanuel Sejourne'nin "Marimba Konçertosu" ile sahnede olacak.

        Eserin lirik ilk bölümü ile ritmik ikinci bölümünde marimbanın hem teknik hem de duygusal ifade gücü tüm yönleriyle ortaya konacak.

        Konserin son solisti keman sanatçısı Ece Namlı, Brahms'ın romantik dönemin derinlikli anlatımını yansıttığı Keman Konçertosu Re Majör, Op. 77'nin ilk bölümüyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

        Biletler, AKM gişesi ve internet üzerinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Benzer Haberler

        Antalya'da "1. Hemşirelik ve İnovasyon Yönetimi Kongresi" düzenlendi
        Antalya'da "1. Hemşirelik ve İnovasyon Yönetimi Kongresi" düzenlendi
        Uzun yastık, yerini 'küstüm yastığı'na bıraktı
        Uzun yastık, yerini 'küstüm yastığı'na bıraktı
        Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
        Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu Antalya'da 5 yıldızlı otelde kalan Alman turi...
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu Antalya'da 5 yıldızlı otelde kalan Alman turi...
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat etabı tamamlandı
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat etabı tamamlandı
        Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Gençlik ve Spor Şöleni" düzenlendi
        Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Gençlik ve Spor Şöleni" düzenlendi