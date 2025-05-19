Antalya, muaythaide dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Şampiyonada engelli sporcular, paramuaythai kategorisinde dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından düzenlenecek şampiyona, 24 Mayıs Cumartesi günü açılış seremonisi ile başlayacak. Organizasyon, 31 Mayıs Cumartesi günü final müsabakalarıyla son bulacak.

23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.