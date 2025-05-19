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        Antalya, muaythaide dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak

        23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:41
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        Antalya, muaythaide dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak
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        23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

        Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 71 ülkeden 600 sporcu katılacak.

        Türkiye Muaythai Federasyonu ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından düzenlenecek şampiyona, 24 Mayıs Cumartesi günü açılış seremonisi ile başlayacak. Organizasyon, 31 Mayıs Cumartesi günü final müsabakalarıyla son bulacak.

        Şampiyonada engelli sporcular, paramuaythai kategorisinde dereceye girebilmek için mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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