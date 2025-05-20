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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Genç çiftçi raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir menekşeleri pazarlıyor

        MUSTAFA ÇALKAYA - GÜLSEM ADAM - Sera ortamında yaş sebze üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, rengi ve şekli bozulmadan raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir menekşeleri piyasaya sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:06
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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Genç çiftçi raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir menekşeleri pazarlıyor
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        MUSTAFA ÇALKAYA - GÜLSEM ADAM - Sera ortamında yaş sebze üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, rengi ve şekli bozulmadan raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir menekşeleri piyasaya sunuyor.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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