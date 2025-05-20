YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Genç çiftçi raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir menekşeleri pazarlıyor
MUSTAFA ÇALKAYA - GÜLSEM ADAM - Sera ortamında yaş sebze üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, rengi ve şekli bozulmadan raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir menekşeleri piyasaya sunuyor.
MUSTAFA ÇALKAYA - GÜLSEM ADAM - Sera ortamında yaş sebze üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, rengi ve şekli bozulmadan raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir menekşeleri piyasaya sunuyor.
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