Macar fotoğrafçının Anadolu'da çektiği 111 yıllık tarihi kareler AA'nın görsel arşivine kazandırıldı

FATİH HEPOKUR - Macar öğretmen ve fotoğrafçı Zsigmond Fejes'in Birinci Dünya Savaşı öncesi 1914'te Anadolu'da çektiği yüzlerce fotoğraf, iş insanı ve araştırmacı Abdurrahman Tufan Kaya'nın çabasıyla gün yüzüne çıkarıldı ve Anadolu Ajansının

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