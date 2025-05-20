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        Antalya DOB'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri'ni sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:27
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        Antalya DOB'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri'ni sanatseverlerle buluşturdu.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Antalya Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.

        Konserde, sopranolar Serap Demirhan, Işılay Meriç Karataş, Betül Uzunoğlu Oruç, Arzu Yaman ve Bilge Yılmaz, mezzo sopranolar Seçil Fenercioğlu ve Tuğçe Oğuzülgen, tenorlar Erdi Can Aybaş ve Dağhan Ergün ile bariton Mehmet Ali Tutar solist sanatçı olarak sahne aldı.

        Antalya DOB koro sanatçıları şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği konserde, piyanist Yücel Yalçın sanatçılara eşlik etti.

        Konserde sanatçılar sevilen arya, türkü ve marşları seslendirdi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhuna yakışan birlik, gurur ve heyecan duygusunu müziğin evrensel gücüyle birleştiren konsere sanatseverler coşkuyla eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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