Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.P. yakalandı.
Zanlı, Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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