Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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