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        Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:50
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        Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.P. yakalandı.

        Zanlı, Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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