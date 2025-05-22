Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Antalya'da başladı

Türkiye'yi milli yüzücüler Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan temsil ediyor.

Törenin ardından ilk gün programında yer alan karma takım atlayışlarına geçildi. Şampiyonada, 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu hem bireysel hem de senkronize kategorilerde performanslarını sergileyecek.

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