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        Antalyaspor, Eyüpspor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:44
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        Antalyaspor, Eyüpspor maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

        Akdeniz temsilcisi, bugün özel uçakla İstanbul'a gidecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda hakem Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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