Antalyaspor, Eyüpspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Akdeniz temsilcisi, bugün özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda hakem Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak.
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