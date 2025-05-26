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        Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart uygulaması 12 milyon 48 bin lira kazanç sağladı

        Muratpaşa Belediyesinin 9 yıl önce hayata geçirdiği "Çevreci Komşu Kart" ile 12 milyon 48 bin 249 lira kazanç sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:14 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:15
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        Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart uygulaması 12 milyon 48 bin lira kazanç sağladı
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        Muratpaşa Belediyesinin 9 yıl önce hayata geçirdiği "Çevreci Komşu Kart" ile 12 milyon 48 bin 249 lira kazanç sağlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2016'da iki mahallede pilot olarak başlatılan uygulama, kısa sürede Muratpaşa'daki tüm ilçelere yayıldı.

        Ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart ile 2016'dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 24 milyon 839 bin 288 kilograma ulaştı. Projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 48 bin 249 liraya yükseldi.

        Nisanda ise cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 79 bin 181 kilogram ambalaj atığı, evlerden toplandı. Vatandaşlar, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 103 bin 504 lira gelir elde etti.

        Çevreci Komşu Kart’ta nisanda geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında 6 bin 371 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi birinci oldu. Martta ilk üçte yer alan Yeşilbahçe ve Cumhuriyet mahallerinin yerini Meltem ve Bayındır aldı. 4 bin 282 kilogram atıkla Meltem Mahallesi ikinci sıraya, 4 bin 36 kilogram atıkla Bayındır Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.

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