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        Antalya Teknokent Genel Müdürü Yavuz TGBD Başkanlığına yeniden seçildi

        Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz'un, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanlığına yeniden seçildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:56
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        Antalya Teknokent Genel Müdürü Yavuz TGBD Başkanlığına yeniden seçildi
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        Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz'un, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanlığına yeniden seçildiği bildirildi.

        Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamada, TGBD'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun Ankara'da Hacettepe Teknokent'in ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi.

        Genel Kurul'da yapılan seçimler sonucunda TGBD'nin yeni yönetiminin, Başkan Dr. İbrahim Yavuz (Antalya Teknokent), Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erkan Bil (Çanakkale Teknopark), Sayman Güray Değerli (Ankara Üniversitesi Teknokent), Sekreter Yasemin Yetkin (Van Teknokent), Üyeler Muhammed Kasapoğlu (İstanbul Teknokent), İsmail Karahan (Hacettepe Teknokent) ve Prof. Dr. Alperen Kaymakcı (Kastamonu Teknokent) olarak belirlendiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Teknokent Genel Müdürü, TGBD Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri olarak ülkenin teknoloji tabanlı kalkınma hedeflerine katkı sunmak adına üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti.

        Yavuz, yeni dönemde de ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü, daha görünür ve daha etkili bir yapı inşa etme kararlılığında olduklarını kaydetti.

        Ankara'da 2010 yılında 15 kurucu üye ile kurulan TGBD, bugün 67 üyeye ulaşarak Türkiye genelindeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında işbirliği, bilgi paylaşımı ve güç birliği oluşturmayı sürdürüyor. TGBD, girişimcilik ekosistemini desteklemek, AR-GE ve inovasyon kapasitesini artırmak ve küresel düzeyde rekabet edebilir bir teknoloji altyapısı oluşturmak amacıyla stratejik çalışmalarına devam ediyor.

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