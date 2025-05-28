Profesyonel Otel Yöneticileri, Antalya'da turizmdeki istihdamı değerlendirdi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, turizm sektöründe personelin 12 ay istihdam edilmesi ve nitelikli personel konularını değerlendirdi.

POYD tarafından her ay düzenlenen geleneksel toplantı, bu ay Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aska Lara Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın daha fazla kitleye ulaşmak amacıyla önemli çalışmalar yaptığını belirten Saatçioğlu, sadece kitle turizmi değil, spor, sağlık, kongre alanlarıyla turizmi her açıdan geliştirdiklerini kaydetti.

Turizmi 12 aya yaymak için kamu özel işbirliğinde çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Saatçioğlu, bu durumun istihdamın da 12 aya yayılmasını sağlayacağını belirtti.

Saatçioğlu, kış döneminde bazı otellerin kapandığını ve personelin işsiz kaldığını ifade ederek, bunun önüne geçmek için de dernek olarak projeler hazırladıklarını vurguladı.