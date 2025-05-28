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        Profesyonel Otel Yöneticileri, Antalya'da turizmdeki istihdamı değerlendirdi

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, turizm sektöründe personelin 12 ay istihdam edilmesi ve nitelikli personel konularını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:21 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:27
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        Profesyonel Otel Yöneticileri, Antalya'da turizmdeki istihdamı değerlendirdi
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        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, turizm sektöründe personelin 12 ay istihdam edilmesi ve nitelikli personel konularını değerlendirdi.

        POYD tarafından her ay düzenlenen geleneksel toplantı, bu ay Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aska Lara Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        POYD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın daha fazla kitleye ulaşmak amacıyla önemli çalışmalar yaptığını belirten Saatçioğlu, sadece kitle turizmi değil, spor, sağlık, kongre alanlarıyla turizmi her açıdan geliştirdiklerini kaydetti.

        Turizmi 12 aya yaymak için kamu özel işbirliğinde çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Saatçioğlu, bu durumun istihdamın da 12 aya yayılmasını sağlayacağını belirtti.

        Saatçioğlu, kış döneminde bazı otellerin kapandığını ve personelin işsiz kaldığını ifade ederek, bunun önüne geçmek için de dernek olarak projeler hazırladıklarını vurguladı.

        Personeli, kış döneminde kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için her ay 10'ar gün çalıştırma önerisinde bulunan Saatçioğlu, sektör olarak bu öneri üzerinde çalışma yapılabileceğini anlattı.

        Saatçioğlu, dernek olarak yurt içindeki farklı üniversitelerle de işbirliği yaparak turizm bölümündeki öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.

        Son olarak Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ne gittiklerini ve sektörü öğrencilere anlattıklarını dile getiren Saatçioğlu, turizmi, turizmin ve gençlerin geleceğini, tecrübelerini aktardıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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