Antalya'da arı kovanına saldıran ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arı kovanlarına bir ayının saldırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arı kovanlarına bir ayının saldırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şahinler Mahallesi'ndeki arı kovanlarının döküldüğünü ve kırıldığını gören sahipleri, daha önce yerleştirdikleri güvenlik kameralarını inceledi.
Görüntülerde, bir ayının kovanları parçaladığı ve balları yediği görüldü.
Gazipaşa’da daha önce de benzer saldırıların yaşandığını belirten üreticiler, yayla ve kırsal bölgelerdeki kovanların sık sık kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.
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