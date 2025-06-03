Antalya'da arı kovanına saldıran ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Gazipaşa’da daha önce de benzer saldırıların yaşandığını belirten üreticiler, yayla ve kırsal bölgelerdeki kovanların sık sık kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüntülerde, bir ayının kovanları parçaladığı ve balları yediği görüldü.

Şahinler Mahallesi'ndeki arı kovanlarının döküldüğünü ve kırıldığını gören sahipleri, daha önce yerleştirdikleri güvenlik kameralarını inceledi.

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