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        Antalya Evde Sağlık Hizmetleri ekibi huzurevi ziyareti gerçekleştirdi

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, Antalya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:04
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        Antalya Evde Sağlık Hizmetleri ekibi huzurevi ziyareti gerçekleştirdi
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        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, Antalya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyaret, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan e-Rapor sistemi çerçevesinde gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda huzurevi sakinlerinin genel sağlık kontrolleri yapıldı, mevcut sağlık raporları değerlendirildi ve süresi dolmak üzere olan raporların yenilenmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

        Hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda, bireylerin mevcut sağlık durumları analiz edilip ihtiyaç duyulan güncellemeler dijital ortamda sisteme işlendi.

        Ziyaretlere, Antalya Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Dr. Keziban Şahin Çayan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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