Serik'te 12 mezarı tahrip eden şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 mezarı kırarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Cumalı mahallesi mezarlığındaki 12 mezarın taşlarına zarar verilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli H.S. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mahalle muhtarı Umut Güzel, gazetecilere, kurban bayramı arifesinde böyle bir şeyin yaşanmış olmasından dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

Yaşanan olayı mahallelerine karşı yapılan bir saygısızlık olarak gördüklerini ifade eden Güzel, "Devletimizin gerekeni yapacağına inanıyoruz. Tatsız ve üzücü bir olaydı, bundan sonrası devletimizin işi. Bundan yaklaşık 1 hafta önce de 3 mezarımız parçalandı. Onu bulamamıştık ama bu olayı görgü tanığı bir vatandaşımız sayesinde polisimiz buldu. Vatandaşlarımızda tedbir amaçlı mezarlarının etrafını tel örgülerle çevirmeye başladı." dedi.